Семшов о «Зените»: «Нет Вендела – никто не может взять на себя роль лидера. Нет сомнений, что команда наберет ход, надо просто стабилизировать состав»
Игорь Семшов объяснил проблемы «Зенита» отсутствием лидера в команде.
«У питерцев же нет лидера. Нет Вендела – и никто не может взять на себя эту роль.
Нет сомнений, что «Зенит» наберет ход, но очень важна игра в Краснодаре. Отставание может быть очень большим в случае поражения.
Надо просто стабилизировать состав. Команда живет в эпоху перемен, и плюс я вижу, что нет куража, огня – нет эмоций, злости», – сказал бывший игрок сборной России и «Зенита».
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: «РБ Спорт»
