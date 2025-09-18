Семшов о «Зените»: «Нет Вендела – никто не может взять на себя роль лидера. Нет сомнений, что команда наберет ход, надо просто стабилизировать состав»

Игорь Семшов объяснил проблемы «Зенита» отсутствием лидера в команде.

«У питерцев же нет лидера. Нет Вендела – и никто не может взять на себя эту роль.

Нет сомнений, что «Зенит » наберет ход, но очень важна игра в Краснодаре. Отставание может быть очень большим в случае поражения.

Надо просто стабилизировать состав. Команда живет в эпоху перемен, и плюс я вижу, что нет куража, огня – нет эмоций, злости», – сказал бывший игрок сборной России и «Зенита».