«Пари НН» о возвращении на «Совкомбанк Арену»: «Комиссия РПЛ утвердила, что газон соответствует нормам проведения матчей РПЛ и Кубка России. Надеемся на оптимистичный сценарий»

«Пари НН» готовится к полноценному возвращению на «Совкомбанк Арену».

В нынешнем сезоне из‑за ремонта стадиона нижегородский клуб проводил домашние матчи в других городах России: Саранске, Грозном и Казани. Ранее стало известно, что команда проведет домашний матч FONBET Кубка России против «Спартака» 1 октября в Нижнем Новгороде.

«Сегодня на «Совкомбанк Арене» побывала комиссия РПЛ по оценке качества футбольных полей. По итогам работы специалистов было утверждено, что газон на стадионе соответствует нормам регламента по проведению матчей Мир РПЛ и FONBET Кубка России.

А это значит, что мы возвращаемся на родную арену! 1 октября мы сыграем кубковый матч против московского «Спартака », начало игры в 18:00. О билетах на матч мы сообщим дополнительно.

Комментарий спортивного директора «Пари НН» – Александра Удальцова :

«Возвращение на наш стадион – долгожданное событие как для команды, так и для болельщиков. Благодарим коллег из РПЛ за оперативную и профессиональную работу во время сегодняшнего инспекционного визита.

Также мы благодарны всем службам стадиона и особенно нашим агрономам, которые в сжатые сроки провели большую работу по реновации поля. При этом мы понимаем, что газону еще нужно окрепнуть и надеемся, что после матча со «Спартаком» он выдержит нагрузку.

После игры с красно-белыми мы ожидаем еще один визит комиссии РПЛ по оценке качества футбольных полей. Надеемся на оптимистичный сценарий и что все оставшиеся домашние матчи сезона мы проведем на родном стадионе».

Ждем болельщиков на трибунах! До встречи на футболе!» – говорится в сообщении «Пари НН ».