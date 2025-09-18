«Семак раньше всех поймет, что его время в «Зените» закончилось. Он покинет клуб, когда решит для себя, что отдал команде все, что мог». Игонин о тренере

Алексей Игонин считает, что «Зенит» не уволит Сергея Семака.

После 8 туров сине-бело-голубые занимают 6-е место в таблице Мир РПЛ, набрав 13 очков. В воскресенье «Зенит» сыграет на выезде с «Краснодаром».

– Сразу же этого точно не произойдет, вне зависимости от результата матча. Даже если будет и дальше ничего не получаться, все равно не будет увольнения Семака.

Только когда он для себя решит, что отдал команде все, что мог, тогда сам и покинет «Зенит».

– Получается, что Семак – хозяин своей судьбы в «Зените»?

– Думаю, да. Он в любом случае и как человек, и как футболист был очень авторитетным, но человечным. Также и здесь, можно найти сотни примеров, когда тренеры гнули руки перед руководством, чтобы остаться в клубе или уйти.

А Семак, я думаю, раньше всех нас поймет, что его время в «Зените» закончилось, и пора что-то менять. Делать это не для себя, а, прежде всего, во благо команды, – сказал экс-полузащитник «Зенита ».