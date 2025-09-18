Сирена, Спортс’’ и Red Apple сыграли товарищеский матч. В игре была использована зеленая карточка − арбитр вручал ее игрокам за добрые поступки

Прошел футбольный матч между Сиреной, Спортсом’’ и Red Apple.

14 сентября на футбольном поле встретились представители креативной индустрии: команды Сирены, Спортса’’ и Московского международного фестиваля рекламы Red Apple, церемония награждения и деловая программа которого ежегодно проходит в рамках Национального рекламного форума.

В состав команды Red Apple вошли Дмитрий Шаров и Дмитрий Кузнецов из Студии Артемия Лебедева, Сергей Ляхович из Супрематики, а также оргкомитет фестиваля. На поле всех игроков подбадривала большая группа поддержки − их коллеги.

Авторским дополнением матча стали зеленые карточки − арбитр вручал их игрокам за добрые поступки: показать жест поддержки, помочь с экипировкой, отдать мяч в спорном моменте и другое.

На память о матче остался фирменный мяч Red Apple с логотипами всех участников, подготовленный специально для этого события.