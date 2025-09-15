Гвардиола хотел бы сыграть в футбол с Неймаром, выпить вина с Клоппом и считает главным трофеем победу на ЧМ
– Самый запоминающийся матч, выигранный вами в качестве тренера?
– Вторая Лига чемпионов с «Барселоной» против «Юнайтед» на «Уэмбли».
– Назовите одного игрока, с которым вы хотели бы сыграть, но так и не сделали этого?
– Хороший вопрос... Неймар.
– Как бы вы хотели, чтобы вас запомнили в футболе?
– Нет, я не хочу, чтобы меня запомнили. Я бы хотел, чтобы меня забыли.
– Кто лучший футбольный тренер всех времен?
– Их много, но, возможно, сэр Алекс Фергюсон по количеству титулов был лучшим.
– Помимо футбола, какой ваш любимый вид спорта?
– Гольф.
– Какая ваша любимая клюшка в сумке для гольфа?
– Питчинг-ведж, легкая, самая короткая, питчинг-ведж.
– С каким тренером вы бы хотели разделить бутылку вина?
– С Юргеном Клоппом, потому что с Йоханом Кройффом я делал это много-много раз.
– Когда вы смотрите матч как болельщик, что вы замечаете первым, чего большинство людей не заметит?
– Схему, расстановку и особенно индивидуальные навыки, обожаю это.
– Какой трофей лучше всего выиграть в футболе?
– Я думаю, чемпионат мира.
– Вы что-нибудь коллекционируете?
– Нет. Мне нравится, когда у меня дома есть вина, книги, но я не... Я не езжу в Австралию, чтобы купить конкретное вино, я этого не делаю.
– Верите ли вы в адаптацию вашей системы к игрокам или заставляете игроков адаптироваться к вашей системе?
– И то, и другое, одно не может существовать без другого – сказал главный тренер «Манчестер Сити».
Гвардиола о встрече с Де Ниро: «Я отчаянно хотел поздороваться, сказать: «Я вас обожаю». У меня не хватило смелости. Боялся, что он спросит: «Ты кто такой? Вали отсюда!»