  • Гвардиола хотел бы сыграть в футбол с Неймаром, выпить вина с Клоппом и считает главным трофеем победу на ЧМ
6

Пеп Гвардиола назвал лучшего тренера в истории и игрока, с которым хотел бы сыграть.

– Самый запоминающийся матч, выигранный вами в качестве тренера?

– Вторая Лига чемпионов с «Барселоной» против «Юнайтед» на «Уэмбли».

– Назовите одного игрока, с которым вы хотели бы сыграть, но так и не сделали этого?

– Хороший вопрос... Неймар.

– Как бы вы хотели, чтобы вас запомнили в футболе?

– Нет, я не хочу, чтобы меня запомнили. Я бы хотел, чтобы меня забыли.

– Кто лучший футбольный тренер всех времен?

– Их много, но, возможно, сэр Алекс Фергюсон по количеству титулов был лучшим.

– Помимо футбола, какой ваш любимый вид спорта?

– Гольф.

– Какая ваша любимая клюшка в сумке для гольфа?

– Питчинг-ведж, легкая, самая короткая, питчинг-ведж.

– С каким тренером вы бы хотели разделить бутылку вина?

– С Юргеном Клоппом, потому что с Йоханом Кройффом я делал это много-много раз.

– Когда вы смотрите матч как болельщик, что вы замечаете первым, чего большинство людей не заметит?

– Схему, расстановку и особенно индивидуальные навыки, обожаю это.

– Какой трофей лучше всего выиграть в футболе?

– Я думаю, чемпионат мира.

– Вы что-нибудь коллекционируете?

– Нет. Мне нравится, когда у меня дома есть вина, книги, но я не... Я не езжу в Австралию, чтобы купить конкретное вино, я этого не делаю.

– Верите ли вы в адаптацию вашей системы к игрокам или заставляете игроков адаптироваться к вашей системе?

– И то, и другое, одно не может существовать без другого – сказал главный тренер «Манчестер Сити». 

Гвардиола о встрече с Де Ниро: «Я отчаянно хотел поздороваться, сказать: «Я вас обожаю». У меня не хватило смелости. Боялся, что он спросит: «Ты кто такой? Вали отсюда!»

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: канал TNT Sports Football на Youtube
