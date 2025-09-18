«Краснодар» принимает «Зенит». Быки, ждем всех на домашнем матче против сине-бело-голубых!
В девятом туре Мир РПЛ «Краснодар» сыграет с «Зенитом».
Матч пройдет в воскресенье, 21 сентября, в 19:30 на стадионе «Ozon Арена».
Краснодарцы по итогам восьми туров чемпионата находятся на первой строчке в турнирной таблице, обладая 19-ю очками. Петербуржцы же идут на шестом месте, имея 13 очков в активе. Приходите поддержать «Краснодар» на стадионе!
Билеты на матч можно приобрести по ссылке.
Опубликовано: Sports
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости