«Краснодар» принимает «Зенит». Быки, ждем всех на домашнем матче против сине-бело-голубых!

В девятом туре Мир РПЛ «Краснодар» сыграет с «Зенитом».

Матч пройдет в воскресенье, 21 сентября, в 19:30 на стадионе «Ozon Арена».

Краснодарцы по итогам восьми туров чемпионата находятся на первой строчке в турнирной таблице, обладая 19-ю очками. Петербуржцы же идут на шестом месте, имея 13 очков в активе. Приходите поддержать «Краснодар» на стадионе!

Билеты на матч можно приобрести по ссылке .