  • Льоренте заявил о распылении яда из самолетов, комментируя фото с конденсационным следом на небе. Хавбек «Атлетико» – сторонник теории заговора о химиотрассах
Льоренте заявил о распылении яда из самолетов, комментируя фото с конденсационным следом на небе. Хавбек «Атлетико» – сторонник теории заговора о химиотрассах

Маркос Льоренте оказался сторонником теории заговора о самолетах.

Полузащитник «Атлетико» прокомментировал пост в инстаграме «Хетафе», где на фото виден конденсационный след от самолета. «Фумигация», – написал Льоренте.

Льоренте – сторонник теории заговора о химиотрассах, согласно которой из самолетов тайно распыляют некие «химикаты». Никаких доказательств этой теории нет.

Фумигация – это процесс уничтожения вредителей путем отравления их ядовитыми газами.

Испанец не впервые высказывается о химиотрассах: несколько месяцев назад футболист публиковал в инстаграме видео, на котором видны следы от нескольких самолетов, сопроводив его фразой «Хватит». Идеи Льоренте поддерживает его жена Патрисия Ноарбе.

Фото: инстаграм «Хетафе»

Льоренте об отключении света в Испании: «Теории заговора» становятся реальностью. В безумном мире сумасшедшими называют тех, кто остался в здравом уме»

Льоренте спросил у ChatGPT: «Если бы вы были дьяволом и хотели, чтобы вся нация болела, что бы вы сделали?» Нейросеть назвала проблемы здравоохранения, питания и нехватки общения, хавбек «Атлетико» согласился

Опубликовал: Михаил Большаков
Источник: Marca
