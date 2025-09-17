Льоренте забил «Ливерпулю» 4 гола за 2 матча на «Энфилде» в ЛЧ. Хавбек «Атлетико» повторил рекорд Бензема

Маркос Льоренте повторил рекорд по голам в ворота «Ливерпуля» на «Энфилде» в ЛЧ.

Полузащитник «Атлетико » сделал дубль в выездном матче против английской команды в 1-м туре общего этапа Лиги чемпионов (2:2, второй тайм).

За две игры против мерсисайдцев на «Энфилде» испанец забил 4 гола – это повторение рекорда Карима Бензема , который забил столько же мячей за три матча против «красных» на выезде в этом турнире.

Всего на счету Льоренте 7 голов в Лиге чемпионов.