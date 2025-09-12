Чемпионат Саудовской Аравии. «Аль-Иттифак» Вейналдума против «Аль-Ахли» Мареза, «Аль-Иттихад» Бензема сыграет с «Аль-Фатехом»
В чемпионате Саудовской Аравии пройдут матчи 2-го тура.
В пятницу «Аль-Иттифак» Джорджиньо Вейналдума примет «Аль-Ахли» Рияда Мареза, «Аль-Иттихад» Карима Бензема сыграет с «Аль-Фатехом».
В субботу «Аль-Хилаль» Малкома встретится с «Аль-Кадисией» Матео Ретеги.
В воскресенье тур завершится матчем «Аль-Насра» Крштиану Роналду против «Аль-Холуда».
Чемпионат Саудовской Аравии
2-й тур
12 сентября 15:25, EGO Stadium
Не начался
12 сентября 15:35, Al-Shabab Club Stadium
Не начался
12 сентября 18:00, King Abdullah Sports City
Не начался
13 сентября 15:25, Prince Mohamed bin Fahd Stadium
Не начался
13 сентября 15:45, Prince Hathloul Bin Abdul Aziz Sport City Stadium
Не начался
13 сентября 18:00, Kingdom Arena
Не начался
14 сентября 15:35, Al-Shabab Club Stadium
14 сентября 15:50, Dhamak Club Stadium
14 сентября 18:00, Al-Awwal Park
Не начался
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.
