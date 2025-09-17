  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Фанаты «Баварии» освистывают Кукурелью на матче ЛЧ с «Челси». В пользу Германии не назначили пенальти за игру испанца рукой на Евро-2024
6

Фанаты «Баварии» освистывают Кукурелью на матче ЛЧ с «Челси». В пользу Германии не назначили пенальти за игру испанца рукой на Евро-2024

Болельщики «Баварии» освистывают Марка Кукурелью на матче Лиги чемпионов.

Мюнхенцы принимают «Челси» (1:0, 1-й тайм) в 1-м туре общего этапа ЛЧ. Спортс’‘ проводит текстовую онлайн-трансляцию игры. 

Домашние болельщики громко свистят в адрес защитника лондонцев каждый раз, когда он касается мяча.

Напомним, в матче 1/4 финала Евро-2024 между Испанией и Германией арбитр Энтони Тэйлор не назначил 11-метровый в пользу немецкой сборной за попадание мяча в руку Кукурельи после удара Джамала Мусиалы на 106-й минуте. ВАР не вмешался в эпизод. Игра завершилась победой Испании со счетом 2:1.

Впоследствии судейский комитет УЕФА признал, что Тэйлор ошибся, не назначив пенальти в данном эпизоде.

Опубликовано: Полина Антохина
Источник: твиттер Бена Джейкобса
logoбундеслига Германия
logoпремьер-лига Англия
logoБавария
logoЛига чемпионов УЕФА
logoЧелси
logoсудьи
logoМарк Кукурелья
болельщики
logoЕвро-2024
logoАльянц Арена
logoСборная Германии по футболу
logoСборная Испании по футболу
