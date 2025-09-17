Суд постановил арестовать Дугласа Косту за долг по алиментам в 93 тысячи долларов. «Сидней» расторг контракт с бразильцем

У Дугласа Косты возникли проблемы с законом.

Сегодня суд по семейным делам Порту-Алегри вынес решение об аресте бывшего полузащитника «Баварии», «Ювентуса» и «Шахтера» на 30 дней за неуплату алиментов. Общая сумма долга составляет 492 965,29 реалов (около 93 тысяч долларов), сообщает Globo со ссылкой на документ.

Рассмотрение дела ведется в тайне. Ордер на арест действителен в течение двух лет.

«Сидней » объявил о расторжении контракта с 35-летним футболистом по согласию сторон. Клуб уточнил, что Коста не может вернуться в Австралию в связи с «юридическими и личными» обстоятельствами.

Бразильцу были готовы дать два месяца на то, чтобы он уладил ситуацию, но Дуглас сообщил клубу, что дата окончания разбирательств неясна.