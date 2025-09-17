  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Виктор Гончаренко: «Один судья назвал меня белорусской свиньей, я за это получил красную карточку и понял, что бессилен абсолютно»
18

Виктор Гончаренко: «Один судья назвал меня белорусской свиньей, я за это получил красную карточку и понял, что бессилен абсолютно»

Виктор Гончаренко вспомнил, как судья его оскорбил.

– Не надо думать, что они тоже ничего не делают, чтобы тренера не спровоцировать. То есть они понимают, что тренер орет, да, и они пытаются подсыпать во все это, и ты в результате потом попадаешь в эту ловушку. Меня один раз назвали белорусской свиньей, и я за это получил красную карточку и понял, что бессилен абсолютно.

– В России?

– Нет, это еврокубковый был матч, и это был представитель, я даже могу потом…

И я понимаю, что ничего [не] сделать, я – все, меня отправили на скамейку, назвали белорусской свиньей, сделать ничего нельзя, – сказал бывший главный тренер ЦСКА и БАТЭ в эфире «Коммент.Шоу».

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: «Чемпионат»
logoВиктор Гончаренко
logoЦСКА
logoпремьер-лига Россия
logoБАТЭ
дискриминация
logoвысшая лига Беларусь
logoсудьи
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Гончаренко о «Зените»: «Нет Дзюбы или Кержакова – человека, который заведет команду. У тренера должны быть помощники на поле, а они играют по наитию»
1420 августа, 19:27
Гончаренко о поведении Станковича: «Часто помощники провоцируют главных. Может, Сакич его заводит. Это перебор, когда тренера захлестывают эмоции, он перестает понимать, что происходит на поле»
1620 августа, 17:04
Гончаренко об ужесточении лимита: «Тяжело понять, для чего это делается. Рост футболистов происходит, только когда они начинают конкурировать с иностранцами»
6313 августа, 08:37
Главные новости
Гол Соболева «Ахмату» отменен из-за офсайда у Михайлова
57 минут назадФото
Жозе Моуринью: «Какой тренер откажет «Бенфике»? Не я, я долго не думал. Это не завершение карьеры»
818 минут назад
Суд постановил арестовать Дугласа Косту за долг по алиментам в 93 тысячи долларов. «Сидней» расторг контракт с бразильцем
429 минут назад
Мурад Мусаев: «Крылья» были первые в таблице, они нас обыграли в Краснодаре. Важно было победить. Очень сложная игра, в концовке поджали нас»
32 минуты назад
Фонбет Кубок России. Путь РПЛ. «Зенит» играет с «Ахматом», «Динамо» против «Сочи», «Краснодар» победил «Крылья» в гостях
28044 минуты назадLive
Каррагер о 2-м пенальти «Реала» в матче с «Марселем»: «Одно из худших решений, которые я видел. Рука не увеличивала площадь тела. Можете себе представить такое поражение в финале ЛЧ?»
4956 минут назад
«Реал» использует заключение CTA в повторной апелляции по удалению Хейсена. Решение вынесут завтра (As)
559 минут назад
Килиан Мбаппе: «Чтобы получить «Золотой мяч», нужно брать трофеи. Надо помочь «Реалу» победить – и тогда посмотрим. Буду счастлив, если приз получит Дембеле, посмотрю трансляцию»
15сегодня, 17:09
«Ливерпуль» хочет продлить серию побед, а у «Атлетико» мало шансов на «Энфилде»
сегодня, 17:00Реклама
У «Краснодара» 8 побед и ничья в 9 последних матчах, общий счет – 26:6. Дальше – «Зенит»
13сегодня, 16:55
Ко всем новостям
Последние новости
«Аякс» – «Интер». Онлайн-трансляция начнется в 22:00
только что
«ПСЖ» – «Аталанта». Онлайн-трансляция начнется в 22:00
343 секунды назад
«Ливерпуль» – «Атлетико». Онлайн-трансляция начнется в 22:00
81 минуту назад
«Бавария» – «Челси». Онлайн-трансляция начнется в 22:00
112 минуты назад
«Сочи» – «Динамо». 0:3 – Маричаль и Маухуб забили, у Скопинцева 1+1, у Миранчука ассист. Онлайн-трансляция
134 минуты назадLive
Врач «Динамо» о любви Карпина к шоколадкам: «Если генетика позволяет, то почему нет? Не заметно, что «Марсик» ему как-то вредит. Он еще может дать фору действующим футболистам»
8 минут назад
Директор «Сити» Виана о Рейндерсе: «У нас были Гюндоган и де Брюйне, легенды клуба. Найти им замену непросто, но Тиджани был главной целью, он настоящий трудяга, был невероятен в «Милане»
12 минут назад
«Зенит» – «Ахмат». 0:0 – гол Соболева отменили после ВАР из-за офсайда. Онлайн-трансляция
2415 минут назадLive
Миранчук сделал ассист за «Динамо» во втором матче подряд
221 минуту назад
«Наш Лавров». Фанаты «Зенита» развернули баннер в честь 100-летия актера и болельщика клуба Кирилла Лаврова на матче с «Ахматом»
730 минут назадВидео