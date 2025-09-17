Виктор Гончаренко: «Один судья назвал меня белорусской свиньей, я за это получил красную карточку и понял, что бессилен абсолютно»

Виктор Гончаренко вспомнил, как судья его оскорбил.

– Не надо думать, что они тоже ничего не делают, чтобы тренера не спровоцировать. То есть они понимают, что тренер орет, да, и они пытаются подсыпать во все это, и ты в результате потом попадаешь в эту ловушку. Меня один раз назвали белорусской свиньей, и я за это получил красную карточку и понял, что бессилен абсолютно.

– В России?

– Нет, это еврокубковый был матч, и это был представитель, я даже могу потом…

И я понимаю, что ничего [не] сделать, я – все, меня отправили на скамейку, назвали белорусской свиньей, сделать ничего нельзя, – сказал бывший главный тренер ЦСКА и БАТЭ в эфире «Коммент.Шоу».