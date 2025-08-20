Гончаренко о «Зените»: «Нет Дзюбы или Кержакова – человека, который заведет команду. У тренера должны быть помощники на поле, а они играют по наитию»
Виктор Гончаренко считает, что «Зениту» не хватает лидеров в составе.
«У «Зенита» нет человека, который заведет команду. Нет Дзюбы или Кержакова, которые скажут: «Ребята, надо что-то делать, чтобы изменить ситуацию».
Во время игры это надо делать и в раздевалке, и на поле. А они играют по наитию.
У тренера должны быть помощники на поле, но их нет», – сказал экс-тренер ЦСКА в выпуске на ютуб-канале «О, Родной Футбол!»
После пяти туров петербуржцы с 6 очками занимают 9-е место в турнирной таблице Мир РПЛ.
