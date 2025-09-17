41-летний Погребняк с 18-летней спутницей посетил премию FB «Люди года 2025»
Павел Погребняк посетил светское мероприятие вместе с 18-летней девушкой.
16 сентября 41-летний экс-форвард «Зенита» побывал на церемонии вручения премии журнала FB «Люди года 2025».
Super сообщает, что за его столиком сидела 18-летняя София, учащаяся на лингвиста в Высшей школе экономики.
«Весь вечер они провели вместе: мило общались и фотографировались, а после покинули мероприятие на одной машине», – говорится в публикации.
