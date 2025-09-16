Погребняк считает, что «Ливерпуль» выиграет Лигу чемпионов: «400 млн на трансферы летом обязаны оправдать себя»
Павел Погребняк назвал «Ливерпуль» фаворитом Лиги чемпионов.
– Кто заберет трофей?
– Хочется назвать «Барсу», но игра в обороне оставляет желать лучшего. Держат высокую линию, из-за чего допускают много выходов «один на один».
Поэтому назову «Ливерпуль». 400 миллионов на трансферы летом обязаны оправдать себя. Поэтому вижу мерсисайдцев фаворитами не только в ЛЧ, но и в АПЛ, – заявил экс-игрок сборной России.
17 сентября «Ливерпуль» сыграет с «Атлетико» в 1-м туре общего этапа ЛЧ. Начало матча – в 22:00 мск.
Кто выиграет Лигу чемпионов?1031 голос
Ливерпуль
ПСЖ
Барселона
Арсенал
Реал
Ман Сити
Кто-то другой
Опубликовал: Кирилл Михайлов
Источник: BetBoom
