Погребняк считает, что «Ливерпуль» выиграет Лигу чемпионов: «400 млн на трансферы летом обязаны оправдать себя»

Павел Погребняк назвал «Ливерпуль» фаворитом Лиги чемпионов.

– Кто заберет трофей?

– Хочется назвать «Барсу», но игра в обороне оставляет желать лучшего. Держат высокую линию, из-за чего допускают много выходов «один на один».

Поэтому назову «Ливерпуль». 400 миллионов на трансферы летом обязаны оправдать себя. Поэтому вижу мерсисайдцев фаворитами не только в ЛЧ, но и в АПЛ, – заявил экс-игрок сборной России.

17 сентября «Ливерпуль» сыграет с «Атлетико» в 1-м туре общего этапа ЛЧ. Начало матча – в 22:00 мск.