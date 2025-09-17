  • Спортс
«Аякс» будет развивать академию «Навбахора», сообщил президент Узбекистана Мирзиеев: «Для молодежи Намангана футбол – образ жизни. Мальчишки растут, гоняя мяч в махалле»

«Аякс» будет развивать футбольную академию в Узбекистане.

Президент страны Шавкат Мирзиеев сообщил, что академия нидерландского клуба получит в управление школу «Навбахора» сроком на три года. По его словам, в Наманган прибудут 11 специалистов из «Аякса» – тренеры, скауты и методисты.

«Приехав в Наманган, невозможно не говорить о футболе. Для молодежи Намангана футбол – это не просто игра, это образ жизни.

Каждый мальчишка растет, гоняя мяч в махалле (форма общины в Убекистане и других странах, объединенной на небольшой территории вокруг мечети – Спортс’‘). Каждая игра «Навбахора» – большой праздник для города», – сказал Мирзиеев. 

Глава Узбекистана выразил уверенность, что воспитанники академии смогут выступать за ведущие клубы мира и участвовать в чемпионатах мира по футболу.

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: телеграм-канал пресс-секретаря президента Узбекистана Шерзода Асадова
