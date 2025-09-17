Мамаев о литературе для футболистов: «Кто-то ни одной книги не открывал, но все равно играет классно. Тургенева, Достоевского можно смело рекомендовать, но этим родители должны заниматься»

Павел Мамаев оценил инициативу Минспорта о списке литературы для футболистов.

– После высказывания министра спорта Михаила Дегтярева сейчас многие обсуждают книги. Вы бы какие рекомендовали воспитанникам своей академии?

– Я очень люблю читать религиозную литературу, но тут вопрос тонкий – разные конфессии, разные взгляды у семей. Поэтому классика, я думаю, никогда не умрет. Тургенева, Достоевского можно смело рекомендовать. Тургенева очень интересные. Но, знаете, этим должны заниматься родители.

Что же касается конкретно футболистов, то верно говорят: кто-то любит читать, а другой ни одной книги не открывал, но все равно играет классно, – сказал бывший полузащитник сборной России.