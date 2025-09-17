  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Мамаев о литературе для футболистов: «Кто-то ни одной книги не открывал, но все равно играет классно. Тургенева, Достоевского можно смело рекомендовать, но этим родители должны заниматься»
3

Мамаев о литературе для футболистов: «Кто-то ни одной книги не открывал, но все равно играет классно. Тургенева, Достоевского можно смело рекомендовать, но этим родители должны заниматься»

Павел Мамаев оценил инициативу Минспорта о списке литературы для футболистов.

– После высказывания министра спорта Михаила Дегтярева сейчас многие обсуждают книги. Вы бы какие рекомендовали воспитанникам своей академии?

– Я очень люблю читать религиозную литературу, но тут вопрос тонкий – разные конфессии, разные взгляды у семей. Поэтому классика, я думаю, никогда не умрет. Тургенева, Достоевского можно смело рекомендовать. Тургенева  очень интересные. Но, знаете, этим должны заниматься родители.

Что же касается конкретно футболистов, то верно говорят: кто-то любит читать, а другой ни одной книги не открывал, но все равно играет классно, – сказал бывший полузащитник сборной России.

«Бавария» против «Челси». Кто победит?4408 голосов
БаварияБавария
Будет ничьяЛига чемпионов УЕФА
ЧелсиЧелси
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: «Спорт-Экспресс»
logoпремьер-лига Россия
книги
logoПавел Мамаев
logoМихаил Дегтярев
Министерство спорта России
logoСпорт-Экспресс
религия
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Главные новости
Лига чемпионов стартовала! «Ливерпуль» против «Атлетико», «Бавария» сыграет с «Челси», «ПСЖ» примет «Аталанту», «Интер» в гостях у «Аякса»
253 минуты назад
Испания может бойкотировать ЧМ-2026, если туда выйдет Израиль, допустили в социалистической партии: «Действия в Газе – это геноцид». Ранее испанцы решили сделать так на «Евровидении»
1414 минут назад
Казанский о ВАР: «Выбрасывать все это надо к чертовой матери, это убивает игру. Отмотать на несколько секунд назад, найти там нарушение правил – вообще отвратительно»
1141 минуту назад
«Зенит» потратил 203 млн евро на нынешний состав – 49-е место в мире и первое в РПЛ. «Спартак» – 139 млн, «Динамо» – 85 млн (CIES)
5041 минуту назад
Быстров о «Динамо» – «Спартак»: «Говнофутбол, два середнячка встречались. Обе команды не показывают то, на что способны»
19сегодня, 13:12
Сычев о мессенджере MAX: «Что-то никто пока не пишет и не звонит по нему. Интеграция людей проходит тяжело. Из футбольных функционеров никого не видел»
65сегодня, 13:08
Нашей статистике нужен лучший дизайн – откликайтесь на вакансию продуктового дизайнера!
сегодня, 13:00Подкасты
Экс-судья Бурруль о 2-м пенальти «Реала» в игре с «Марселем»: «Назначен неверно. Игрок упал на газон, движение рукой естественное»
26сегодня, 12:49
Хейсен пропустит один матч из-за удаления в игре с «Сосьедадом» – апелляция «Реала» отклонена. «Мадрид» оспорит решение
41сегодня, 12:42
Пеп не считает «Ман Сити» претендентом на победу в ЛЧ: «Очевидно, нет. Просто насладимся моментом. Счастливы быть здесь»
22сегодня, 12:30
Ко всем новостям
Последние новости
Черданцев о 2:2 «Динамо» и «Спартака»: «Для зрителей было интересно – интрига, голы. Но поскольку я смотрю другими глазами, качество игры меня разочаровало»
46 минут назад
Хейсен считает, что ВАР должен был отменить его красную карточку в игре с «Сосьедадом» (The Athletic)
28 минут назад
Лига чемпионов Азии. «Ульсан» обыграл «Чэнду Жунчэн», «Виссел Кобе» разгромил «Шанхай Порт»
89 минут назадLive
«Крылья Советов» – «Краснодар». Кордоба и Сутормин играют. Онлайн-трансляция начнется в 18:00
212 минут назад
«Аякс» будет развивать академию «Навбахора», сообщил президент Узбекистана Мирзиеев: «Для молодежи Намангана футбол – образ жизни. Мальчишки растут, гоняя мяч в махалле»
315 минут назад
Президент Азербайджана Алиев поздравил «Карабах» с победой над «Бенфикой» в ЛЧ: «Каждый азербайджанец гордится командой из Агдама, творящей чудеса в Европе»
7сегодня, 13:01
«Сочи» – «Динамо». Онлайн-трансляция начнется в 20:30
4сегодня, 12:34
«Зенит» – «Ахмат». Онлайн-трансляция начнется в 20:30
5сегодня, 12:34
Родриго о слухах про уход из «Реала»: «Летом меня каждую неделю отправляли в другую команду – мы даже шутили с родителями и друзьями. Знал, что останусь. Я все еще дома»
3сегодня, 11:54
«Зенит» выложил вирусный мем со звонком экс-победителя ЧМ по Доте
4сегодня, 11:50Видео