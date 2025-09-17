Маркиньос об Энрике: «На тренировках он специально судит плохо, чтобы научить нас не спорить с арбитрами. Благодаря ему «ПСЖ» адаптируется к любому сценарию игры»

Маркиньос рассказал, как Луис Энрике учит игроков «ПСЖ» не спорить с арбитрами.

«Он отличный тренер, который умеет мотивировать игроков, он подготовил нас физически, тактически и психологически. Мы можем адаптироваться к любому сценарию.

Во время матча команда может преодолеть любые обстоятельства. Все благодаря Луису Энрике , потому что его интересуют мельчайшие детали. Чтобы научить нас никогда не оспаривать решения судей, на тренировках он специально судит плохо», – сказал защитник «ПСЖ ».

Сегодня парижане сыграют с «Аталантой» в 1-м туре общего этапа Лиги чемпионов. Игра начнется в 22:00 по московскому времени.