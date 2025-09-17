  • Спортс
  • Маркиньос об Энрике: «На тренировках он специально судит плохо, чтобы научить нас не спорить с арбитрами. Благодаря ему «ПСЖ» адаптируется к любому сценарию игры»
12

Маркиньос об Энрике: «На тренировках он специально судит плохо, чтобы научить нас не спорить с арбитрами. Благодаря ему «ПСЖ» адаптируется к любому сценарию игры»

Маркиньос рассказал, как Луис Энрике учит игроков «ПСЖ» не спорить с арбитрами.

«Он отличный тренер, который умеет мотивировать игроков, он подготовил нас физически, тактически и психологически. Мы можем адаптироваться к любому сценарию.

Во время матча команда может преодолеть любые обстоятельства. Все благодаря Луису Энрике, потому что его интересуют мельчайшие детали. Чтобы научить нас никогда не оспаривать решения судей, на тренировках он специально судит плохо», – сказал защитник «ПСЖ».

Сегодня парижане сыграют с «Аталантой» в 1-м туре общего этапа Лиги чемпионов. Игра начнется в 22:00 по московскому времени.

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: RMC Sport
