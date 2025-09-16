Энрике хочет победить в ЛЧ 2-й раз подряд: «Для меня труднее выиграть первый раз, чем второй или третий. Мы показали игрокам путь – теперь они знают, что способны на это»

Луис Энрике заявил о намерении выиграть Лигу чемпионов второй раз подряд.

В среду «ПСЖ» примет «Аталанту» в 1-м туре общего этапа турнира.

«Я не вижу отличий от прошлого года. Каждая игра сложна. Мы играем немного хуже? Я не согласен. Мы всегда анализируем то, что делаем. Прошлый сезон был сложным из-за низкой эффективности. Но это нормальный процесс для команды, которая хочет совершенствоваться. Сейчас в Лиге чемпионов у нас больше уверенности, чем в прошлом году.

После завоевания европейского титула наша цель, а также цель клуба, города и наших болельщиков – снова войти в историю и выиграть Лигу чемпионов второй раз подряд. Мы должны быть амбициозными.

В моем менталитете заложено стремление совершенствоваться, показывать игрокам, что нельзя успокаиваться. Быть амбициозным – это нормально, нужно постоянно думать о совершенствовании.

Завоевать первый титул всегда нелегко, потому что игроки не думают, что они способны его выиграть. Но мы показали им путь. Теперь весь «ПСЖ» и молодые игроки хотят побеждать, потому что знают, что они на это способны. Для меня труднее выиграть первый раз, чем второй или третий.

Мне нужно ничего предпринимать [для дополнительной мотивации], игроки так же амбициозны, как и в прошлом сезоне. В прошлом сезоне я сказал, что игрокам нравится играть в футбол, и мне легко их мотивировать. Мы уверены, что у нас есть шанс снова выиграть этот трофей», – сказал главный тренер «ПСЖ ».