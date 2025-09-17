2

Парти не признает себя виновным по всем пяти пунктам обвинений в изнасилованиях

Томас Парти отрицает обвинения в изнасилованиях.

Полузащитнику «Вильярреала» предъявлены обвинения по пяти эпизодам изнасилования, в том числе с анальным проникновением, и одному эпизоду сексуального насилия. По версии обвинения, предполагаемые преступления в отношении трех женщин были совершены в особняке Парти в Лондоне и в отеле в испанской Марбелье в период с 2021 по 2022 год, когда футболист выступал за «Арсенал». 

Футболист был освобожден под залог

Как сообщает BBC, во время слушаний в Королевском суде Саутворка Парти не признал себя виновным по всем пяти пунктам обвинений в изнасилованиях и одному эпизоду сексуального домогательства.

В суде Томас подтвердил свои имя, дату рождения и заявил о своей невиновности.

«Бавария» против «Челси». Кто победит?3822 голоса
БаварияБавария
Будет ничьяЛига чемпионов УЕФА
ЧелсиЧелси
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: BBC
logoТомас Парти
происшествия
logoпремьер-лига Англия
logoАрсенал
logoВильярреал
logoЛа Лига
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Главные новости
Лига чемпионов стартовала! «Ливерпуль» против «Атлетико», «Бавария» сыграет с «Челси», «ПСЖ» примет «Аталанту», «Интер» в гостях у «Аякса»
23сегодня, 08:08
«Бавария» или «Челси»? Угадывайте победу в матчах Лиги чемпионов в Пикере Спортса»
11 минут назадТелеграм
Трент пропустит 6-8 недель из-за повреждения задней поверхности бедра. Защитник «Реала» травмировался в матче с «Марселем»
3634 минуты назад
Мамаев о Карпине в «Динамо»: «Не спешите с выводами – еще пара туров, и они будут в тройке, к примеру. Про Соболева вся страна кричала, что он не футболист – теперь ничего не говорят»
1846 минут назад
Как «Арсенал» и «Тоттенхэм» выиграли первые матчи ЛЧ. Разбор «Английского акцента» на ВидеоСпортсе’‘
сегодня, 10:10Видео
Рульи о красной Карвахаля: «Просил партнера закрыть его, но Дани убрал мою руку. Начался спор, он ударил меня головой в нос. Я не приукрашивал, было больно»
57сегодня, 10:09Фото
Маркиньос об Энрике: «На тренировках он специально судит плохо, чтобы научить нас не спорить с арбитрами. Благодаря ему «ПСЖ» адаптируется к любому сценарию игры»
12сегодня, 10:07
7 стран выступили за возвращение России на исполкоме УЕФА, Швеция, Финляндия и Норвегия – за смягчение ограничений. Украина, Польша, Латвия, Англия – среди противников идеи (Sport24)
119сегодня, 09:56
Де Дзерби о 2-м пенальти «Реала»: «Это позор, его не было. Будь это 11-метровый в пользу «Марселя», я сказал бы то же самое»
86сегодня, 09:36
«Реал» стал рекордсменом ЛЧ по числу пенальти – 63. Мадридцы обошли «Баварию», у «Барсы» – 56
84сегодня, 09:20
Ко всем новостям
Последние новости
Мерсон об «МЮ»: «Система Аморима совершенно не подходит этому составу, Рубен идеально подошел бы «Челси». Время от времени нужно адаптироваться»
4 минуты назад
«Ньюкасл» интересуется Майну на фоне желания хавбека покинуть «МЮ» из-за недостатка игрового времени (Talksport)
10 минут назад
Стартовала предзагрузка футбольного симулятора EA Sports FC 26 Ultimate Edition
12 минут назад
Лига чемпионов Азии. «Ульсан» играет с «Чэнду Жунчэн», «Шанхай Порт» против «Виссел Кобе»
8сегодня, 10:01Live
«Реал Сосьедад» о возможной аренде Захаряна в «Динамо»: «Предложений нет. В будущем он станет для нас ключевым игроком!»
8сегодня, 09:40
«Зенит» просто забрасывает деньгами, а ЦСКА пытается приобрести перспективных игроков, которых можно будет продать с выгодой». Хомуха о трансферах клубов
14сегодня, 09:27
Кубок английской лиги. 3-й раунд. «Суонси» принимает «Ноттингем Форест»
9сегодня, 09:15
Слот об «Атлетико»: «Они хорошо выступают в Ла Лиге много лет и смогли дважды выиграть чемпионат, борясь с «Реалом» и «Барселоной». Против них очень тяжело играть»
7сегодня, 08:54
«Аякс» – «Интер». Онлайн-трансляция начнется в 22:00
сегодня, 08:37
«ПСЖ» – «Аталанта». Онлайн-трансляция начнется в 22:00
3сегодня, 08:31