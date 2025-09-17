Парти не признает себя виновным по всем пяти пунктам обвинений в изнасилованиях

Томас Парти отрицает обвинения в изнасилованиях.

Полузащитнику «Вильярреала » предъявлены обвинения по пяти эпизодам изнасилования, в том числе с анальным проникновением, и одному эпизоду сексуального насилия. По версии обвинения, предполагаемые преступления в отношении трех женщин были совершены в особняке Парти в Лондоне и в отеле в испанской Марбелье в период с 2021 по 2022 год, когда футболист выступал за «Арсенал ».

Футболист был освобожден под залог .

Как сообщает BBC, во время слушаний в Королевском суде Саутворка Парти не признал себя виновным по всем пяти пунктам обвинений в изнасилованиях и одному эпизоду сексуального домогательства.

В суде Томас подтвердил свои имя, дату рождения и заявил о своей невиновности.