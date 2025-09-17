  • Спортс
  • «Зенит» просто забрасывает деньгами, а ЦСКА пытается приобрести перспективных игроков, которых можно будет продать с выгодой». Хомуха о трансферах клубов
14

«Зенит» просто забрасывает деньгами, а ЦСКА пытается приобрести перспективных игроков, которых можно будет продать с выгодой». Хомуха о трансферах клубов

Дмитрий Хомуха сравнил «Зенит» и ЦСКА в плане трансферов.

В ЦСКА в это трансферное окно пришло шесть новых латиноамериканских футболистов, как вы считаете, не помешает ли такой увеличенный состав иностранцев в команде развитию молодого русского костяка армейцев: Кисляка, Глебова, Лукина, Абдулкадырова? 

– Нет, теперь все будет определяться в конкурентной борьбе: кто будет лучше, тот и будет играть. 

Некоторые эксперты боятся повторения опыта «Зенита», где на этом фоне возникали конфликты и недопонимания.

– Не вижу причин, что в ЦСКА может быть такая история. Здесь другая структура. «Зенит» просто забрасывает деньгами и тратит большие суммы на трансферы, а ЦСКА пытается приобрести молодых и перспективных игроков, которых в будущем можно будет продать с выгодой, – сказал бывший полузащитник «Зенита» и ЦСКА.

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Legalbet
logoпремьер-лига Россия
logoДмитрий Хомуха
logoЗенит
logoЦСКА
