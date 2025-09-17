Хавбек «Боруссии» Нмеча о 4:4 с «Юве»: «Жаль, что пропустили два гола в добавленное время, но очко в Турине – это все-таки хороший результат»
Феликс Нмеча оценил ничью с «Ювентусом» (4:4) в 1-м туре Лиги чемпионов.
«Я очень рад, что забил, но если ведешь в два мяча и уже чувствуешь победу, то очень жаль, когда все заканчивается именно так.
Во втором тайме был намного более открытый футбол. Обе команды охотно рисковали, и это приводило к голам. Мы были близки к победе, но, к сожалению, не удержали ее.
Мне жаль, что пропустили два гола в добавленное время, но одно очко в Турине – это все-таки хороший результат», – сказал полузащитник «Боруссии» Дортмунд.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: сайт УЕФА
