Маттеус о том, что Хенесс сравнил «Баварию» в ЛЧ с «Хоффенхаймом»: «Не совсем понимаю Ули. «Бавария» – одна из 6 лучших команд Европы и претендент на титул»

Лотар Маттеус не согласился с Ули Хенессом, назвавшим «Баварию» андердогом ЛЧ.

Ранее почетный президент мюнхенского клуба сравнил шансы «Баварии» на успех в главном еврокубковом турнире с шансами «Хоффенхайма» на чемпионство в Бундеслиге. Вероятно, он имел в виду разницу в тратах «Баварии» и других европейских клубах на трансферы.

«Чуть больше недели назад Ули Хенесс сказал, что «Бавария» вступит в новый сезон Лиги чемпионов в статусе аутсайдера, так же как «Хоффенхайм » в Бундеслиге. Я не совсем понимаю мнение Ули. Шансы «Хоффенхайма» на победу в Бундеслиге намного меньше, чем у «Баварии» в Лиге чемпионов.

На мой взгляд, «Бавария » – одна из шести лучших команд Европы и одна из тех, которые могут выиграть титул. К ним относятся действующий победитель «ПСЖ », «Реал», «Барселона », «Ливерпуль», «Манчестер Сити» и, в меньшей степени, «Арсенал».

Я вижу только две или три команды, у которых состав лучше с точки зрения глубины, но, с другой стороны, глубина состава также может быть опасной, если есть много недовольных игроков.

Состав «Баварии» очень хорошо укомплектован. Качество игроков и сплоченность внутри команды великолепны. Они подписали Луиса Диаса и заключили хорошую сделку по аренде Николаса Джексона. Кроме того, они усилили свой состав игроками сборной Германии Джонатаном Та и Томом Бишофом.

Ули Хенесс уже много лет говорит о том, что молодых игроков нужно интегрировать в команду. Наконец-то у таких молодых игроков, как Бишоф и Леннарт Карл, появился шанс получить игровое время и показать, на что они способны», – написал бывший полузащитник «Баварии» в своей колонке.