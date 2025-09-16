Бенжамен Менди перейдет в «Погонь». Экс-защитник «Ман Сити» подпишет 2-летний контракт с польским клубом

Бенжамен Менди продолжит карьеру в чемпионате Польши.

Экс-защитник «Манчестер Сити » подпишет двухлетний контракт с «Погонью», сообщает инсайдер Фабрицио Романо. Менди находится в статусе свободного агента после расторжения контракта с «Цюрихом», за который выступал с февраля.

В прошлом сезоне француз провел 7 матчей в чемпионате Швейцарии, в которых отметился одной результативной передачей. Подробную статистику 31-летнего защитника можно найти здесь .

