Бенжамен Менди перейдет в «Погонь». Экс-защитник «Ман Сити» подпишет 2-летний контракт с польским клубом
Бенжамен Менди продолжит карьеру в чемпионате Польши.
Экс-защитник «Манчестер Сити» подпишет двухлетний контракт с «Погонью», сообщает инсайдер Фабрицио Романо. Менди находится в статусе свободного агента после расторжения контракта с «Цюрихом», за который выступал с февраля.
В прошлом сезоне француз провел 7 матчей в чемпионате Швейцарии, в которых отметился одной результативной передачей. Подробную статистику 31-летнего защитника можно найти здесь.
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: твиттер Фабрицио Романо
