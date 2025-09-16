Мудрик в «хорошей физической и психологической форме» и часто ходит в церковь в Лондоне. Глава УАФ Шевченко ни разу не посещал вингера «Челси» после допингового скандала

Михаил Мудрик поддерживает форму в период отстранения от футбола из-за допинга.

BBC сообщает, что украинец тренируется в одиночку с частным тренером на частных объектах. Его окружение уверено, что игрок делает все возможное с точки зрения физической подготовки, чтобы минимизировать ущерб своей карьере.

Близкие Мудрика утверждают, что вингер находится в «хорошей физической и психологической форме». «Челси » отслеживает состояние своего футболиста.

Сообщается, что Михаил все время находится в Лондоне и часто посещает православную церковь.

При этом президент УАФ Андрей Шевченко за это время ни разу не посещал 24-летнего игрока, хотя также много времени проводит в столице Англии, где у него есть недвижимость.