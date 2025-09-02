Карвахаль об уходе Анчелотти из «Реала»: «Перемены были необходимы, и он тоже это видел. При Карло у нас было больше свободы, можно было прийти чуть позже, а Хаби строгий»

Даниэль Карвахаль убежден, что «Реалу» была необходима смена главного тренера.

«Анчелотти – легенда «Реала», он всегда будет частью клубной истории, но я думаю, что перемены были нам необходимы. И, думаю, тренер тоже это видел.

Мы проработали вместе много лет, и порой изменения нужны для того, чтобы изменить мышление каждого человека, помочь стать ближе тем, кто не был близок, взбодрить всех. Я думаю, это было полезно для всех.

У каждого тренера своя методология, это разные поколения. Да, при Карло у нас было намного больше свободы в том смысле, что ты мог прийти немного позже, хоть его это и злило. Хаби немного более прямолинейный, более строгий в плане дисциплины, но у каждого из них свои идеи», – сказал защитник «Реала ».