  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Румменигге считает, что новый формат ЛЧ интереснее прежнего: «Баварии», «Реалу», «ПСЖ», «Сити» пришлось играть в стыках – вот доказательство. Раньше все решалось после 4-го тура»
8

Румменигге считает, что новый формат ЛЧ интереснее прежнего: «Баварии», «Реалу», «ПСЖ», «Сити» пришлось играть в стыках – вот доказательство. Раньше все решалось после 4-го тура»

Карл-Хайнцe Румменигге нравится новый формат Лиги чемпионов.

«На старом групповом этапе все часто решалось уже после четвертого тура. «Бавария» регулярно выходила в плей-офф, и оставалась одна или две бессмысленные игры.

Я думаю так как футбольный болельщик. Один только тот факт, что четырем топ-командам – «Баварии», «Реалу», «Манчестер Сити» и «Пари Сен-Жермен» – пришлось играть в стыковых матчах, стал для меня доказательством того, насколько интереснее этот формат.

И крупные команды поняли, что они должны с самого начала работать на полную мощность, чтобы попасть в восьмерку лучших, потому что этого хотят все. Год назад многое было еще в новинку; некоторые топ-клубы более спокойно подходили к одному или двум матчам. Я ожидаю, что сейчас они вынесут урок. 

[Болельщики] сейчас постоянно проверяют свои телефоны: на каком месте «Бавария»? На каком месте «Реал»? УЕФА совершил настоящий переворот в этом вопросе», – сказал член наблюдательного совета «Баварии» в интервью Deutschen Presse-Agentur. 

Кто станет лучшим бомбардиром ЛЧ?8245 голосов
Эрлинг ХоландЭрлинг Холанд
Мохамед СалахМохамед Салах
Килиан МбаппеКилиан Мбаппе
Ламин ЯмальЛамин Ямаль
Лаутаро МартинесЛаутаро Мартинес
Виктор ДьокерешВиктор Дьокереш
ДругойАлександер Исак
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Stern
logoЛига чемпионов УЕФА
logoКарл-Хайнц Румменигге
logoБавария
logoбундеслига Германия
logoМанчестер Сити
logoПСЖ
logoРеал Мадрид
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Главные новости
Лига чемпионов стартует! «Арсенал» в гостях у «Атлетика», «Реал» примет «Марсель», «Ювентус» против «Боруссии» Дортмунд, «Бенфика» сыграет с «Карабахом»
664 минуты назад
«Барселона» – главный фаворит ЛЧ по версии Goal. «ПСЖ» – 2-й, «Ливерпуль» – 3-й, «Арсенал» – 4-й, «Реал» – 5-й, «Бавария» – 6-я, «Ман Сити» – 8-й
4 минуты назад
Сегодня дедлайн нового сезона Фэнтези ЛЧ! Успейте создать команду
10 минут назад
«Рубин» подписал экс-хавбека «Ахмата» Швеца. Контракт – до конца сезона
10сегодня, 09:10Фото
«Спартак» попросил ЭСК рассмотреть фол на Маркиньосе перед голом «Динамо» и два неназначенных пенальти
58сегодня, 08:43
Гурцкая о дерби «Динамо» и «Спартака»: «Матч показал, что это не чемпионские команды, даже не призеры чемпионата. Играли два середняка»
20сегодня, 08:23
Черчесов о матче России и США: «Тремя руками за, хотя их у меня только две. Это не просто сблизит нас с футбольным миром, но и станет отмашкой, чтобы приподняли шлагбаум»
38сегодня, 08:13
Все просто: угадываете победителей в матчах ЛЧ – забираете джерси любимого клуба
сегодня, 08:00Тесты и игры
Дивеев на вопрос о дефиците центральных защитников в России: «Может, он и был, хотя я бы не согласился. Были Игнашевич и Березуцкие, сейчас я, Осипенко»
44сегодня, 07:25
4-е поражение «Динамо» Кудашова, новый рекорд Дюплантиса, Глейхенгаузу отказали в сопровождении Петросян, Батраков интересен «Барселоне», 5-матчевый бан Алтыбармакяна и другие новости
17сегодня, 06:10
Ко всем новостям
Последние новости
«Пари НН» – «Динамо» Махачкала. Онлайн-трансляция начнется в 20:45
5 минут назад
«Реал» – «Марсель». Онлайн-трансляция начнется в 22:00
435 минут назад
«Ювентус» – «Боруссия». Онлайн-трансляция начнется в 22:00
242 минуты назад
Дивеев о российских игроках за границей: «Ты показываешь свой футбол, свою страну. На Сафонова там смотрят и понимают, что в России футбол на высоком уровне»
1246 минут назад
Канчельскис о «Спартаке»: «Неясно, что там происходит. Какой-то шум, гам, крики, все у них виноваты. То судьи, то еще кто-то, все не так. Футболисты есть, а команды нет»
7сегодня, 09:03
У Дембеле самые высокие шансы на «Золотой мяч» по версии ИИ компании Avisia – 72%. Ямаль – 2-й, Витинья – 3-й, Салах – 4-й, Рафинья – 5-й
25сегодня, 08:06
Хавбек «Динамо» Рубенс о жизни в России: «Москва – хороший город, здесь безопасно. Могу не переживать за угрозы семье или родителям. В Бразилии все по-другому»
1сегодня, 07:55
«Атлетик» – «Арсенал». Онлайн-трансляция начнется в 19:45
5сегодня, 07:40
«Акрон» – «Локомотив». Онлайн-трансляция начнется в 18:45
3сегодня, 07:10
Литвинов о красной карточке Станковича: «Спартак» пропустил в концовке – тяжело не реагировать. Деян понимает, что может где‑то эмоционально действовать. Нам на поле это недопустимо»
11сегодня, 06:55