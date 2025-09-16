Румменигге считает, что новый формат ЛЧ интереснее прежнего: «Баварии», «Реалу», «ПСЖ», «Сити» пришлось играть в стыках – вот доказательство. Раньше все решалось после 4-го тура»

Карл-Хайнцe Румменигге нравится новый формат Лиги чемпионов.

«На старом групповом этапе все часто решалось уже после четвертого тура. «Бавария» регулярно выходила в плей-офф, и оставалась одна или две бессмысленные игры.

Я думаю так как футбольный болельщик. Один только тот факт, что четырем топ-командам – «Баварии», «Реалу », «Манчестер Сити » и «Пари Сен-Жермен » – пришлось играть в стыковых матчах, стал для меня доказательством того, насколько интереснее этот формат.

И крупные команды поняли, что они должны с самого начала работать на полную мощность, чтобы попасть в восьмерку лучших, потому что этого хотят все. Год назад многое было еще в новинку; некоторые топ-клубы более спокойно подходили к одному или двум матчам. Я ожидаю, что сейчас они вынесут урок.

[Болельщики] сейчас постоянно проверяют свои телефоны: на каком месте «Бавария »? На каком месте «Реал»? УЕФА совершил настоящий переворот в этом вопросе», – сказал член наблюдательного совета «Баварии» в интервью Deutschen Presse-Agentur.