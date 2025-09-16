Вальверде назвал Артету одним из лучших тренеров мира. Микель поблагодарил его: «Эрнесто – мой образец для подражания. Он везде добивался успеха и оставлял свой след»

Микель Артета поблагодарил Эрнесто Вальверде за лестные слова.

16 сентября «Атлетик » и «Арсенал» встретятся в 1-м туре общего этапа Лиги чемпионов. На предматчевой пресс-конференции главный тренер испанской команды высказался о возглавляющем лондонцев специалисте: «Несомненно, это один из лучших тренеров мира. То, что он делает в ”Арсенале », демонстрирует его работу, его дух. В команде виден его стиль и его почерк».

«Я хотел бы поблагодарить его за его слова. Для меня он образец для подражания, и где бы он ни был, он добивался успеха и оставлял свой след.

То, как он работает отличает его от многих тренеров», – сказал Артета .