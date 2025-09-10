  • Спортс
  • Хенесс о том, что «Бавария» не выкупит Джексона: «Раздражает глупость журналистов – мои слова интерпретировали так, будто я имею что-то против Николаса. Он просто не сможет провести 40 игр»
Хенесс о том, что «Бавария» не выкупит Джексона: «Раздражает глупость журналистов – мои слова интерпретировали так, будто я имею что-то против Николаса. Он просто не сможет провести 40 игр»

Ули Хенесс объяснил свои слова про Николаса Джексона.

Форвард перешел в «Баварию» из «Челси» на правах аренды за 16,5 млн евро с обязательным выкупом за 65 млн евро при достижении определенных условий. Почетный президент мюнхенского клуба ранее заявил, что «Бавария» не выкупит игрока. 

«Все, что я сказал, было очень полезно для него [Макса Эберля]. Все, что я сказал, было направлено на то, чтобы помочь ему.

Меня очень раздражает глупость некоторых журналистов. Они интерпретировали мои слова так, будто я имею что-то против Джексона. Эти [журналисты] не обратили внимания на математику, потому что я сказал, что он не проведет 40 матчей. У нас еще 32 матча в Бундеслиге. Если мы выйдем в финал Лиги чемпионов, на что мы надеемся, это добавит 13 игр. Итого 45 игр. Кубок Германии не считается. Поэтому ему придется играть в стартовом составе во всех этих матчах.

В январе он отправится на Кубок Африки, поэтому он не сможет провести 40 матчей, вот что я сказал. Я просто хотел помочь Максу, потому что его обвиняли в том, что он включил эту опцию [обязательства выкупа]. То же самое касается и того факта, что игрок и его агент внесли свой вклад в сделку. Это позитивный момент, потому что стоимость аренды снизилась до 13,5 млн евро. Это позитивные моменты.

Видимо, я самый ярый защитник Макса. Возможно, он сам мог бы это сказать – если бы он это сделал, его бы не критиковали несколько дней», – сказал Хенесс в эфире Sky Sport. 

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Bayern & Germany
