  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • «Ман Сити» уволил бармена, надевшего футболку «МЮ» в день дерби. На него пожаловался болельщик
«Ман Сити» уволил бармена, надевшего футболку «МЮ» в день дерби. На него пожаловался болельщик

«Манчестер Сити» уволил бармена, надевшего футболку «Манчестер Юнайтед».

В воскресенье «горожане» одержали победу в дерби со счетом 3:0. 

Перед началом игры один из болельщиков выложил пост с обращением к службе поддержки фанатов «Сити». Он прикрепил фотографию работника бара на стадионе «Этихад», который был одет в футболку «Юнайтед». 

«Спасибо, что поставили нас в известность об этом. Мы можем подтвердить, что этот человек теперь отстранен от занимаемой должности», – ответили в клубе. 

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: The Telegraph
болельщики
logoМанчестер Юнайтед
logoМанчестер Сити
logoпремьер-лига Англия
