«Ман Сити» уволил бармена, надевшего футболку «МЮ» в день дерби. На него пожаловался болельщик
«Манчестер Сити» уволил бармена, надевшего футболку «Манчестер Юнайтед».
В воскресенье «горожане» одержали победу в дерби со счетом 3:0.
Перед началом игры один из болельщиков выложил пост с обращением к службе поддержки фанатов «Сити». Он прикрепил фотографию работника бара на стадионе «Этихад», который был одет в футболку «Юнайтед».
«Спасибо, что поставили нас в известность об этом. Мы можем подтвердить, что этот человек теперь отстранен от занимаемой должности», – ответили в клубе.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: The Telegraph
