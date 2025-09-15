«Ман Сити» уволил бармена, надевшего футболку «МЮ» в день дерби. На него пожаловался болельщик

«Манчестер Сити» уволил бармена, надевшего футболку «Манчестер Юнайтед».

В воскресенье «горожане» одержали победу в дерби со счетом 3:0.

Перед началом игры один из болельщиков выложил пост с обращением к службе поддержки фанатов «Сити ». Он прикрепил фотографию работника бара на стадионе «Этихад», который был одет в футболку «Юнайтед ».

«Спасибо, что поставили нас в известность об этом. Мы можем подтвердить, что этот человек теперь отстранен от занимаемой должности», – ответили в клубе.