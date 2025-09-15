Фигу считает, что Вальверде идеально вписался бы в «Барсу» Флика: «Он воплощение надежности и ключевая фигура для команды»
Луиш Фигу считает, что Федерико Вальверде идеально подошел бы «Барселоне».
Бывший полузащитник каталонского клуба и мадридского «Реала» назвал Вальверде идеальным элементом для схемы Ханси Флика.
«Он великолепный игрок и всегда демонстрирует высочайший уровень. Он воплощение надежности и ключевая фигура для своей команды», – сказал Луиш Фигу.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: Marca
