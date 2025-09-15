  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Фигу считает, что Вальверде идеально вписался бы в «Барсу» Флика: «Он воплощение надежности и ключевая фигура для команды»
19

Фигу считает, что Вальверде идеально вписался бы в «Барсу» Флика: «Он воплощение надежности и ключевая фигура для команды»

Луиш Фигу считает, что Федерико Вальверде идеально подошел бы «Барселоне».

Бывший полузащитник каталонского клуба и мадридского «Реала» назвал Вальверде идеальным элементом для схемы Ханси Флика

«Он великолепный игрок и всегда демонстрирует высочайший уровень. Он воплощение надежности и ключевая фигура для своей команды», – сказал Луиш Фигу.

Кто станет лучшим бомбардиром ЛЧ?2735 голосов
Эрлинг ХоландЭрлинг Холанд
Мохамед СалахМохамед Салах
Килиан МбаппеКилиан Мбаппе
Ламин ЯмальЛамин Ямаль
Лаутаро МартинесЛаутаро Мартинес
Виктор ДьокерешВиктор Дьокереш
ДругойАлександер Исак
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: Marca
logoРеал Мадрид
logoФедерико Вальверде
logoХанс-Дитер Флик
logoЛа Лига
logoЛуиш Фигу
logoБарселона
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Мбаппе опоздал на 2 минуты на сегодняшнюю тренировку «Реала»
49сегодня, 08:46
«Барса» без Ямаля отгрузила шесть «Валенсии». На 6-тысячном стадиончике
13вчера, 22:45
У «Барселоны» 3 победы и ничья с начала сезона. Команда Флика отстает от «Реала» на 2 очка
65вчера, 20:59
Главные новости
Первая лига. «Факел» проиграл «Родине», «Урал» победил «Уфу» в гостях, «Енисей» уступил «Нефтехимику»
631 минуту назад
Классные мелочи 4-го тура АПЛ: Тед Лассо на «Арсенале», «Вилла» Эмери – 92-я (!) по голам
27 минут назадСпецпроект
Левандовски описал идеального тренера: тактические навыки Гвардиолы, управление составом как у Флика, общение с командой как у Клоппа, одежда как у Нагельсманна
1230 минут назад
Алонсо о Мбаппе: «Лидер, без сомнений, по характеру, опыту. Когда команда формируется, сразу понятно, кто ведет за собой, Килиан – именно такой человек»
341 минуту назад
Тренер «Зенита» Оливейра: «Говорят, у нас всегда играют бразильцы. В РПЛ порядка 30 воспитанников нашей академии, число растет. Они развиваются в конкурентной борьбе»
1453 минуты назад
Гвардиола хотел бы сыграть в футбол с Неймаром, выпить вина с Клоппом и считает главным трофеем победу на ЧМ
654 минуты назад
«Ман Сити» уволил бармена, надевшего футболку «МЮ» в день дерби. На него пожаловался болельщик
41сегодня, 17:18
Врачи сборной Испании сообщили «Барсе», что Ямаль сам принимал решение об участии в матчах. Клуб недоволен этим
22сегодня, 17:00
Кахигао об ужесточении лимита: «Спартак» будет готов, уверен. Сделаем упор на развитие молодых российских игроков, мы должны быть самодостаточными. Рассматриваем улучшение академии»
12сегодня, 16:45
Сотрудники «Химок» написали письмо в Госдуму из-за долгов по зарплате: «Виновных нет – есть потерпевшие. Разве так бывает? Это удобно для бизнесмена Садыгова, который управлял клубом»
47сегодня, 16:34
Ко всем новостям
Последние новости
Чемпионат Италии. «Комо» принимает «Дженоа», «Верона» против «Кремонезе»
9521 секунду назадLive
Деку после ситуации с Ямалем намерен наладить свободный обмен информацией со штабом сборной Испании о состоянии футболистов
7 минут назад
Чемпионат Испании. «Эспаньол» примет «Мальорку»
9910 минут назад
Лига чемпионов Азии. «Аль-Иттихад» Бензема в гостях у «Аль-Вахды», «Шанхай» Слуцкого и «Аль-Хилаль» Малкома проведут матчи во вторник
110 минут назадLive
«Станкович‑футболист не производил впечатления такого бешеного. Казался уравновешенным человеком». Черданцев о поведении тренера «Спартака»
514 минут назад
Диджей Пол Окенфолд о «Челси»: «Эра Абрамовича лучше нынешней. Люблю его, он вернул клуб к жизни, изменил все! Благодарен Роману за это»
528 минут назад
Советник «ПСЖ» Кампуш: «Не исключаем подписания звезд, но они должны адаптироваться к машине «ПСЖ». Помогаем Энрике внедрить эту философию. Уход Доннаруммы – стечение обстоятельств»
3сегодня, 17:18
«Боруссия» Менхенгладбах уволила Сеоане. Клуб не побеждает в Бундеслиге 10 матчей подряд с прошлого сезона
1сегодня, 16:45
Пол Окенфолд о России: «Мне нравится быть здесь, я люблю людей. Я был на ЧМ-2018, все было потрясающим. Хотел бы, чтобы Россия вышла в полуфинал»
8сегодня, 16:19
Гендиректор «Динамо» Пивоваров: «Если ужесточается лимит, надо вводить балансирующие меры, связанные с зарплатами российских игроков. Потолок – одна из них»
3сегодня, 15:55