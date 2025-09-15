Фигу считает, что Вальверде идеально вписался бы в «Барсу» Флика: «Он воплощение надежности и ключевая фигура для команды»

Луиш Фигу считает, что Федерико Вальверде идеально подошел бы «Барселоне».

Бывший полузащитник каталонского клуба и мадридского «Реала » назвал Вальверде идеальным элементом для схемы Ханси Флика .

«Он великолепный игрок и всегда демонстрирует высочайший уровень. Он воплощение надежности и ключевая фигура для своей команды», – сказал Луиш Фигу .