Абидаль опроверг информацию о своей смерти после повторной пересадки печени: «Я жив и здоров, нахожусь рядом с семьей. Некоторые слухи нельзя распространять»
Эрик Абидаль опроверг сообщения о своей смерти.
Ранее в соцсетях распространились сообщения о том, что бывший защитник «Барселоны» и сборной Франции скончался от осложнений после повторной операции по пересадке печени.
«Некоторые слухи никогда не должны распространяться. Я со своей семьей, все в порядке. Необходимо проявлять уважение. Все это касается моей семьи и детей.
Поясню: я в порядке, жив и здоров. Спасибо за вашу поддержку и слова сочувствия. Давайте сосредоточимся на том, что действительно важно», – написал Абидаль в сторис инстаграма.
В 2011 году у Абидаля обнаружили рак печени, в связи с чем он перенес операцию по удалению опухоли, а спустя несколько месяцев – трансплантацию органа.
Кто станет лучшим бомбардиром ЛЧ?569 голосов
Эрлинг Холанд
Мохамед Салах
Килиан Мбаппе
Ламин Ямаль
Лаутаро Мартинес
Виктор Дьокереш
Другой
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Le Parisien
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости