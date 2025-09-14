Меньян травмировал ногу в начале 2-го тайма матча с «Болоньей» и был заменен на Терраччано

Майк Меньян получил травму в игре с «Болоньей».

У голкипера «Милана » возникли проблемы с правой ногой в районе 53-й минуты второго тайма матча 3-го тура Серии А. Он сел на газон и после разговора с врачами покинул поле.

Вместо футболиста сборной Франции вышел Пьетро Терраччано . Это дебютная игра 35-летнего итальянца в составе «россонери».

«Милан» – «Болонья». Меньян получил травму. Онлайн-трансляция