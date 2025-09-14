«Матч начался – мяч сдулся». Игру в лиге округа Ставропольского края прерывали из-за сдувшегося мяча – его пытались накачать, но насос не работал
Матч в Ставропольском крае остановили по необычной причине.
На 3-й минуте встречи между «Газовиком» (Рыздвяный) и «Стартом» (Московское) в рамках первенства Изобильненского района главный судья остановил игру из-за сдувшегося мяча. Футболисты пытались его накачать, но с насосом тоже возникли проблемы – в итоге мяч заменили и матч продолжился.
В итоге «Газовик» победил со счетом 7:0.
