«Матч начался – мяч сдулся». Игру в лиге округа Ставропольского края прерывали из-за сдувшегося мяча – его пытались накачать, но насос не работал

Матч в Ставропольском крае остановили по необычной причине.

На 3-й минуте встречи между «Газовиком» (Рыздвяный) и «Стартом» (Московское) в рамках первенства Изобильненского района главный судья остановил игру из-за сдувшегося мяча. Футболисты пытались его накачать, но с насосом тоже возникли проблемы – в итоге мяч заменили и матч продолжился.

В итоге «Газовик» победил со счетом 7:0.