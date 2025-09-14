Дебютный гол Этана Мбаппе на 98-й принес «Лиллю» победу над «Тулузой» – 2:1. 18-летний хавбек сыграл впервые с апреля, выйдя на 81-й минуте
Этан Мбаппе принес победу «Лиллю» в концовке матча Лиги 1.
«Лилль» в 4-м туре Лиги 1 обыграл «Тулузу» на своем поле (2:1).
Этан Мбаппе заменил Матиаса Пардо на 81-й минуте. На 98-й полузащитник забил победный гол. Это его первый мяч в чемпионате Франции.
Брат Килиана Мбаппе провел первый матч с апреля. Статистику 18-летнего хавбека можно увидеть здесь.
