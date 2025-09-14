Дебютный гол Этана Мбаппе на 98-й принес «Лиллю» победу над «Тулузой» – 2:1. 18-летний хавбек сыграл впервые с апреля, выйдя на 81-й минуте

Этан Мбаппе принес победу «Лиллю» в концовке матча Лиги 1.

«Лилль » в 4-м туре Лиги 1 обыграл «Тулузу» на своем поле (2:1).

Этан Мбаппе заменил Матиаса Пардо на 81-й минуте. На 98-й полузащитник забил победный гол. Это его первый мяч в чемпионате Франции.

Брат Килиана Мбаппе провел первый матч с апреля. Статистику 18-летнего хавбека можно увидеть здесь .