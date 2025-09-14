Кейн о Бундеслиге: «Не думаю, что будет скучно – когда «Бавария» не выиграла Бундеслигу 2 года назад, люди так не говорили. «Боруссия», «Байер» и «Айнтрахт» навяжут борьбу»

Харри Кейн считает, что борьба за чемпионство в Бундеслиге не будет скучной.

В субботу «Бавария » разгромила «Гамбург» (5:0) в матче 3-го тура Бундеслиги.

– Чемпионская гонка в этом сезоне будет скучной, учитывая силу «Баварии»?

– Не думаю, что она будет скучной. Даже если это так, то для нас это комплимент. Два года назад, когда мы не стали чемпионами, люди так не говорили.

Есть [«Боруссия »] Дортмунд, «Байер », «Айнтрахт » – они навяжут нам борьбу. [В матче с «Гамбургом»] мы получили шанс немного оторваться. Быть на вершине приятно, и я надеюсь, мы сможем не сбавлять обороты, – сказал нападающий «Баварии» в интервью Bild.