Диас забил в трех первых матчах за «Баварию» в Бундеслиге. Ранее это удавалось Риццителли, Тони и Манджукичу

Луис Диас повторил клубный рекорд «Баварии» .

Колумбийский вингер отличился в трех своих первых матчах за мюнхенский клуб в Бундеслиге. В 3-м туре Диас поразил ворота «Гамбурга » (5:0).

Перешедший из «Ливерпуля » футболист повторил достижение Руджеро Риццителли (1996 год), Луки Тони (2007-й) и Марио Манджукича (2012-й).