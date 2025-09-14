  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Диас забил в трех первых матчах за «Баварию» в Бундеслиге. Ранее это удавалось Риццителли, Тони и Манджукичу
3

Диас забил в трех первых матчах за «Баварию» в Бундеслиге. Ранее это удавалось Риццителли, Тони и Манджукичу

Луис Диас повторил клубный рекорд «Баварии» .

Колумбийский вингер отличился в трех своих первых матчах за мюнхенский клуб в Бундеслиге. В 3-м туре Диас поразил ворота «Гамбурга» (5:0). 

Перешедший из «Ливерпуля» футболист повторил достижение Руджеро Риццителли (1996 год), Луки Тони (2007-й) и Марио Манджукича (2012-й). 

«Ювентус» против «Интера» – в Серии А горячее дерби. Кто победит?5715 голосов
ЮвентусЮвентус
Будет ничьясерия А Италия
ИнтерИнтер
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Opta
logoБавария
logoЛиверпуль
рекорды
logoЛука Тони
logoбундеслига Германия
logoГамбург
logoпремьер-лига Англия
logoЛуис Диас
logoМарио Манджукич
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Ямаль о главных соперниках «Барсы» в ЛЧ: «Ман Сити», «Ливерпуль», «Бавария», «Реал», «ПСЖ»… Они всегда в числе претендентов на победу»
8сегодня, 20:39
Компани о матче с «Челси» в ЛЧ: «Бавария» постарается победить, как и всегда. Не имеет значения, купил ли соперник игроков на миллиард или на 10 миллионов. Задача у нас одна и та же»
5сегодня, 19:56
«Бавария» обыграла «Гамбург» 9 раз подряд, общий счет – 39:2. Мюнхенцы по два раза побеждали 8:0 и 5:0, один раз – 6:0
2сегодня, 18:57
Главные новости
«В Европе очень плохие настроения против России. С ней точно не готовы играть. После окончания СВО – примут обратно, но не сейчас». Петржела про отстранение РФ
3555 минут назад
Вооруженные молотками грабители украли драгоценности жены Реднаппа из дома экс-тренера «Тоттенхэма». Харри сказал: «Полиция так и не нашла их»
258 минут назад
Аморим о давлении на него и Гвардиолу: «Смешно сравнивать. Он может расслабиться, даже если перестанет выигрывать. Мне же приходится доказывать свою состоятельность каждый день»
259 минут назад
Мареска о 2:2 с «Брентфордом»: «Челси» мог лучше контролировать концовку, но пропустил и потерял два очка. Понятно, что невозможно побеждать во всех играх»
7сегодня, 21:38
Анчелотти о Мбаппе: «Его легко тренировать, он ничего не требовал, вел себя скромно. Килиан провел сезон на высочайшем уроне, а сейчас выступит еще лучше»
3сегодня, 21:30
Врачи сборной Испании уверяют, что «Барса» не предупреждала их о дискомфорте у Ямаля. Флик говорил о недостаточной заботе об игроках
3сегодня, 21:17
Дзюба про защитников «Краснодара»: «Не понимают, что русский дух не сломить. Все, что они делают, для меня не проблема»
20сегодня, 21:17
Алонсо – Мансано после удаления Хейсена: «Ты наводишь меня на дурные мысли, мужик. Разве ты не видел, что Милитао был в пяти метрах? Это точно увидят в техническом комитете судей»
19сегодня, 21:08
«Челси» упустил победу над «Брентфордом» – 2:2. Кайседо забил на 85-й, но Карвалью ответил на 93-й
174сегодня, 20:53
Чемпионат Испании. «Реал» обыграл «Сосьедад» Захаряна в гостях, «Атлетико» победил «Вильярреал», «Барселона» примет «Валенсию» в воскресенье
56сегодня, 20:55
Ко всем новостям
Последние новости
Конте после 3:1 с «Фиорентиной»: «Наполи» доминировал. Мы подписали Хейлунда из «МЮ» как замену Лукаку, у него огромный потенциал. Нам повезло с Мактоминеем, решили повторить этот трюк»
439 минут назад
Симеоне о 2:0 с «Вильярреалом»: «Очень хорошая игра, я доволен. В 1-м тайме соперник мог доставить нам неприятности, но во 2-м «Атлетико» прибавил и приспособился»
39 минут назад
Булыкин о поведении Станковича: «Это не красит ни футбол, ни «Спартак», ни самого тренера. Очень некрасиво – и не в первый раз, не знаю, как руководство клуба с ним общается»
841 минуту назад
Энрике о переломе ключицы после падения с велосипеда: «Когда в моей жизни происходит что-то негативное, я пытаюсь увидеть положительные моменты. Готов работать в обычном режиме»
2сегодня, 21:34
Лишь Азар быстрее Жоао Педро делал 5 голевых действий за «Челси» в АПЛ – за 3 игры против 4
3сегодня, 21:31
Мостовой о ничьей «Спартака» и «Динамо»: «Результат справедливый, многие довольны, думаю. Впереди еще игры, будем давать прогнозы – футбольные и экспертные»
4сегодня, 21:26
Висса пропустит около 6 недель из-за травмы колена. «Ньюкасл» заплатил 55 млн фунтов за форварда, он еще не играл за клуб
2сегодня, 21:17
Чемпионат Франции. «Монако» без Головина победил «Осер», «ПСЖ» Сафонова встретится с «Лансом» в воскресенье
4сегодня, 21:02
Брэйтуэйт был прикован к инвалидной коляске в детстве: «Болезнь Легга-Кальве-Пертеса. Было тяжело видеть взгляды людей, слышать вопросы: «Что случилось?» Я не хотел об этом говорить»
1сегодня, 21:01
Лилиан Тюрам посетил матч «Ювентус» – «Интер». Его сыновья Маркус и Кефрен забили по голу
5сегодня, 20:59