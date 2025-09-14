Диас забил в трех первых матчах за «Баварию» в Бундеслиге. Ранее это удавалось Риццителли, Тони и Манджукичу
Луис Диас повторил клубный рекорд «Баварии» .
Колумбийский вингер отличился в трех своих первых матчах за мюнхенский клуб в Бундеслиге. В 3-м туре Диас поразил ворота «Гамбурга» (5:0).
Перешедший из «Ливерпуля» футболист повторил достижение Руджеро Риццителли (1996 год), Луки Тони (2007-й) и Марио Манджукича (2012-й).
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Opta
