  • Компани о матче с «Челси» в ЛЧ: «Бавария» постарается победить, как и всегда. Не имеет значения, купил ли соперник игроков на миллиард или на 10 миллионов. Задача у нас одна и та же»
Главный тренер «Баварии» Венсан Компани оценил победу над «Гамбургом».

Мюнхенский клуб выиграл матч 3-го тура Бундеслиги со счетом 5:0.

О том, что ему понравилось в сегодняшней игре

«То, что мы сыграли на ноль. Что мы забили 5 голов. Потрясающие ощущения. На трибунах царила великолепная атмосфера. Мы получили массу удовольствия. Но мы также работали ради этой победы, так что она была заслуженной.

Мы очень хорошо начали игру, и это помогло. В первом тайме все складывалось удачно. Во втором тайме мы контролировали игру и забили еще один гол. Я доволен результатом. Мы работаем вместе уже больше года – мы лучше понимаем друг друга и лучше действуем на автоматизме, чем в первые месяцы прошлого сезона, когда мы только начинали».

О предстоящем матче с «Челси» в Лиге чемпионов

«Сегодня мы поставили себя в хорошую ситуацию. На следующую игру выйдем полными уверенности.

Это будет домашний матч. То, что игра пройдет на «Альянц Арене», – это важный фактор. Как и в любом другом матче, мы постараемся победить – не имеет значения, купил ли соперник [игроков] на миллиард или на 10 миллионов. Задача у нас одна и та же», – сказал Компани. 

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Bayern & Germany
