«Бавария» обыграла «Гамбург» 9 раз подряд, общий счет – 39:2. Мюнхенцы по два раза побеждали 8:0 и 5:0, один раз – 6:0

«Бавария» не теряет очков в матчах с «Гамбургом» с 2014 года.

Команда Венсана Компани сегодня одержала разгромную победу со счетом 5:0 в 3-м туре Бундеслиги.

Мюнхенцы одержали над «Гамбургом » 9 побед подряд во всех турнирах. По два раза они выиграли 8:0 и 5:0, еще один раз – 6:0. Общий счет матчей – 39:2.