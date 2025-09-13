«Бавария» обыграла «Гамбург» 9 раз подряд, общий счет – 39:2. Мюнхенцы по два раза побеждали 8:0 и 5:0, один раз – 6:0
«Бавария» не теряет очков в матчах с «Гамбургом» с 2014 года.
Команда Венсана Компани сегодня одержала разгромную победу со счетом 5:0 в 3-м туре Бундеслиги.
Мюнхенцы одержали над «Гамбургом» 9 побед подряд во всех турнирах. По два раза они выиграли 8:0 и 5:0, еще один раз – 6:0. Общий счет матчей – 39:2.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Спортс”
