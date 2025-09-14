Мареска о 2:2 с «Брентфордом»: «Челси» мог лучше контролировать концовку, но пропустил и потерял два очка. Понятно, что невозможно побеждать во всех играх»

Энцо Мареска огорчен ничьей с «Брентфордом» (2:2) в 4-м туре АПЛ.

«Жаль [пропустить гол на 93-й], но такое бывает. Возможно, мы могли бы лучше контролировать этот отрезок матча, но в итоге пропустили и потеряли два очка.

Мы стараемся выигрывать каждый матч, но понимаем, что победить во всех играх невозможно. Жаль, потому что мы пропустили на последних минутах».

О длинных вбросах мяча из-за боковой и том, как против них защищаться

«Прежде всего – постараться не допустить самого вброса. У них есть Кайоде, Йенсен, Шаде и даже Пиннок, которые сильны в таких ситуациях».

О трех заменах в перерыве

«Мы планировали дать [Уэсли ] Фофана 45 минут, потому что он вернулся после долгого перерыва. То же самое с [Факундо] Буонанотте – ему нужно время», – сказал главный тренер «Челси ».