Лишь Азар быстрее Жоао Педро делал 5 голевых действий за «Челси» в АПЛ – за 3 игры против 4
Жоао Педро совершил 5 результативных действий в составе «Челси» в АПЛ.
В матче 4-го тура АПЛ против «Брентфорда» нападающий лондонцев ассистировал Коулу Палмеру на 61-й минуте.
В предыдущих трех играх бразилец забил два гола и сделал два голевых паса.
Единственным футболистом, которому быстрее удавалось набрать 5 очков по системе «гол+пас» за «Челси» в АПЛ, был Эден Азар. Бельгийцу потребовалось всего три игры.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Opta Sports
