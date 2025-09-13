У «Челси» 7 побед и 2 ничьих в 9 последних матчах. Дальше – «Бавария» и «МЮ»

«Челси» не уступает с середины июня.

Команда Энцо Марески сегодня сыграла вничью с «Брентфордом» (2:2) в 4-м туре АПЛ.

В последних девяти играх в Премьер-лиге и на клубном ЧМ лондонцы одержали семь побед и дважды сыграли вничью.

17 сентября «Челси» встретится в Лиге чемпионов с «Баварией», а 20-го сыграет в чемпионате Англии с «Манчестер Юнайтед».