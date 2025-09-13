У де Брюйне 6 голов в 6 последних матчах за «Наполи» и Бельгию – хавбек забил «Фиорентине» с пенальти
Кевин де Брюйне забил 6 голов в 6 последних матчах.
Полузащитник «Наполи» открыл счет с пенальти в матче 3-го тура Серии А против «Фиорентины» (2:0, первый тайм). Спортс’’ ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.
У де Брюйне 2 гола в 3 матчах за неаполитанский клуб. С учетом выступлений за сборную Бельгии у Кевина 6 голов в 6 последних матчах.
Статистика экс-полузащитника «Ман Сити» – здесь.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Спортс’‘
