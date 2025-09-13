Мэддисон об отмененном голе «Тоттенхэма»: «Решения судей и ВАР шокируют на старте сезона. В дальнейшем ни один угловой не обойдется без свистка арбитра за какой-нибудь фол»

Джеймс Мэддисон раскритиковал судейство в АПЛ.

«Вест Хэм » принимает «Тоттенхэм » в 4-м туре чемпионата Англии (0:2, второй тайм). В 1-м тайме судья Джарред Джиллетт аннулировал гол «шпор» с углового, посчитав, что Микки ван де Вен нарушал правила на Кайле Уокере-Питерсе.

«Честно говоря, решения судей и ВАР просто шокируют на старте сезона.

Если даже такие голы отменяются, то в дальнейшем ни один угловой не обойдется без свистка арбитра за какое-нибудь нарушение», – написал полузащитник «Тоттенхэма», пропускающий игру из-за травмы.

Аккаунт Матч центра АПЛ опубликовал пояснение к эпизоду.

«Решение арбитра об отмене гола было проверено и подтверждено ВАР – судьи сочли, что ван де Вен толкнул Уокера-Питерса в спину и помешал ему сыграть в мяч», – сообщает Матч центр.

Изображение: кадр из трансляции DAZN