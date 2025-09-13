«Реал» пропустил от «Сосьедада» с пенальти, назначенного за игру Карвахаля рукой
«Реал Мадрид» пропустил от «Реал Сосьедад» с пенальти.
Команды проводят матч в рамках 4-го тура Ла Лиги.
На 54-й минуте защитник мадридцев Даниэль Карвахаль пытался прервать прострел с фланга в подкате и сыграл рукой в своей штрафной площади. Главный арбитр встречи Хесус Хиль Мансано указал на 11-метровую отметку, Микель Ойарсабаль реализовал пенальти.
Бывший арбитр Павел Фернандес прокомментировал эпизод: «Правая рука защитника полностью вытянута и находится над головой. Это, без сомнения, пенальти».
Спортс’‘ ведет текстовую онлайн-трансляцию этого матча.
Фото: кадр из трансляции
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Спортс’’
