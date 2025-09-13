«Реал» пропустил от «Сосьедада» с пенальти, назначенного за игру Карвахаля рукой

«Реал Мадрид» пропустил от «Реал Сосьедад» с пенальти.

Команды проводят матч в рамках 4-го тура Ла Лиги .

На 54-й минуте защитник мадридцев Даниэль Карвахаль пытался прервать прострел с фланга в подкате и сыграл рукой в своей штрафной площади. Главный арбитр встречи Хесус Хиль Мансано указал на 11-метровую отметку, Микель Ойарсабаль реализовал пенальти.

Бывший арбитр Павел Фернандес прокомментировал эпизод: «Правая рука защитника полностью вытянута и находится над головой. Это, без сомнения, пенальти».

Спортс’‘ ведет текстовую онлайн-трансляцию этого матча.

Фото: кадр из трансляции