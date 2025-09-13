Черчесов об 1:1 с «Локомотивом»: «Фрагментами «Ахмат» играл так, как хотел. Пока мы с такой командой не можем 90 минут доминировать»
Станислав Черчесов подвел итоги матча «Ахмата» и «Локомотива».
Игра 8-го тура Мир РПЛ завершилась ничьей со счетом 1:1.
«Фрагментами мы играли так, как хотели. Пока мы с такой командой не можем 90 минут постоянно доминировать.
Поблагодарил футболистов за игру. У нас сейчас появится новый игрок, Жемалетдинов только подошел, Келиану травмирован, и у него карточка. Нам пока не хватает свежих игроков такого же уровня, чтобы этот уровень мы держали. Думаю, что результат закономерен. Нужно его принять и двигаться дальше», – сказал главный тренер «Ахмата».
Ювентус
Будет ничья
Интер
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: «Матч ТВ»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости