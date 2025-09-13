Тюкавин вышел на поле впервые с марта – на 79-й минуте со «Спартаком». Форвард «Динамо» вернулся после травмы «крестов»
Константин Тюкавин впервые сыграл после травмы.
Нападающий «Динамо» вышел на замену на 79-й минуте игры со «Спартаком» в 8-м туре Мир РПЛ (2:2, второй тайм). Он заменил Ивана Сергеева. Спортс’’ ведет текстовую онлайн-трансляцию.
Это первое появление Тюкавина на поле с марта. Игрок пропустил этот отрезок из-за разрыва крестообразной связки.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Спортс’‘
