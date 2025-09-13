Тюкавин вышел на поле впервые с марта – на 79-й минуте со «Спартаком». Форвард «Динамо» вернулся после травмы «крестов»

Константин Тюкавин впервые сыграл после травмы.

Нападающий «Динамо » вышел на замену на 79-й минуте игры со «Спартаком » в 8-м туре Мир РПЛ (2:2, второй тайм). Он заменил Ивана Сергеева . Спортс’’ ведет текстовую онлайн-трансляцию .

Это первое появление Тюкавина на поле с марта. Игрок пропустил этот отрезок из-за разрыва крестообразной связки.