Генич о Станковиче: «Он давит харизмой, его любят в «Спартаке», но на дистанции он не убеждает. Деян хочет просто расставить игроков на поле, а они сами все должны сделать»
«Станкович давит харизмой. Его любят в клубе, любят футболисты – это прямо видно. К нему хорошо все относятся. Болельщики считают, что «Деян наш, у него красно-белая кровь». Он не убеждает на дистанции. У него ориентир – все будут делать игроки.
Где-то в трансферах не угадали. По Ливаю вижу – разницу он не делает. Барко зависит от психологического состояния, Жедсон потерялся. Вижу тренерскую команду в «Балтике» – игроки не бог весть какие, но делают то, что просит тренер, и максимально требовательно. Может быть, простенько, но делают. Это тренерская команда.
У «Спартака» команда игроков, команда-банда. Станкович хочет просто расставить игроков на поле, а они сами все должны сделать. Тренер не выигрывает матч на шахматной доске», – сказал комментатор «Матч ТВ».