  • Экс-арбитр Федотов: «Второй гол «Динамо» в ворота «Спартака» засчитан правильно. Никакого фола на Маркиньосе не было»
5

Экс-арбитр Федотов: «Второй гол «Динамо» в ворота «Спартака» засчитан правильно. Никакого фола на Маркиньосе не было»

Игорь Федотов оценил второй гол «Динамо» в ворота «Спартака».

Результативная атака бело-голубых началась с того, что игрок красно-белых Маркиньос Коста упал у штрафной площади соперника в результате борьбы с защитником Хуаном Касересом. Во время атаки бразилец лежал на газоне, нарушение не было зафиксировано. 

«Второй гол «Динамо» в ворота «Спартака» засчитан правильно. Для меня никакого фола на Маркиньосе не было. Игрок «Спартака» прокинул мяч слишком далеко, не успевал к нему, и увидел руку соперника.

Задержки от Касереса не было, он сразу убрал руку, а вот Маркиньос дорисовал – решил упасть, потому что к мячу не успевал. Егоров был в отличной позиции, все видел. По тому, как он давал бороться, по его планке единоборств, здесь все четко», – сказал экс-арбитр Мир РПЛ.

Источник: «Чемпионат»
