Ямаль, Мбаппе, Нико Уильямс – среди номинантов на приз лучшему игроку августа в Ла Лиге
Названы номинанты на приз лучшему игроку первого месяца в Ла Лиге.
На награду по итогам августа претендуют пять футболистов.
Ламин Ямаль («Барселона») – 3 матча, 2 гола, 2 ассиста;
Килиан Мбаппе («Реал») – 3 матча, 3 гола;
Нико Уильямс («Атлетик») – 3 матча, 1 гол, 1 ассист;
Пере Милья («Эспаньол») – 3 матча, 2 гола;
Николя Пепе («Вильярреал») – 3 матча, 2 гола, 1 ассист.
Болельщики могут отдать свои голоса до 8 сентября.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: сайт Ла Лиги
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости