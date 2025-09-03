Ямаль, Мбаппе, Нико Уильямс – среди номинантов на приз лучшему игроку августа в Ла Лиге

Названы номинанты на приз лучшему игроку первого месяца в Ла Лиге.

На награду по итогам августа претендуют пять футболистов.

Ламин Ямаль («Барселона ») – 3 матча, 2 гола, 2 ассиста;

Килиан Мбаппе («Реал ») – 3 матча, 3 гола;

Нико Уильямс («Атлетик») – 3 матча, 1 гол, 1 ассист;

Пере Милья («Эспаньол») – 3 матча, 2 гола;

Николя Пепе («Вильярреал») – 3 матча, 2 гола, 1 ассист.

Болельщики могут отдать свои голоса до 8 сентября.